"Bekerfinale gespeeld met gescheurde enkelbanden": ontluisterende verhalen vanuit Leuven en Anderlecht over groot gevaar in Belgisch voetbal

Vorige week was er nog het ontluisterende verhaal van Jules Van Cleemput, die op een bepaald moment tot wel drie ontstekingsremmers per dag moest nemen om te kunnen voetballen. Hij is geen alleenstaand geval, zo blijkt.

Om tijdens de wedstrijden zijn pijn te verbijten, nam Van Cleemput pijnstillers. "Het is jaren geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld zonder er een te nemen. Op een gegeven moment nam ik zelfs drie ontstekingsremmers per dag. Het was niet gezond", klonk het bij hem. Schering en inslag Hij is duidelijk geen alleenstaand geval. Meer zelfs: pijnstillers en ontstekingsremmers zijn schering en inslag binnen het voetbal. Dat onderzocht het British Journal of Sports Medicine. Zij deden een onderzoek naar de WK's van 2002 tot 2014 en kwamen tot de conclusie dat meer dan een derde van de spelers onder de medicatie zat. Pijnlijke verhalene Het Laatste Nieuws polste bij een aantal spelers uit de Jupiler Pro League en kwam met hallucinante verhalen terug. "Ik heb ooit een bekerfinale gespeeld met twee gescheurde enkelbanden. Dat zou zonder pijnstilling on-mo-ge-lijk geweest zijn", aldus iemand met een verleden bij Anderlecht. "Ik heb ooit wekenlang met een pijnlijke voet gespeeld die achteraf gebroken bleek. Het is niet normaal wat sommige medicatie met spelers doet", kwam dan weer vanuit een gewezen speler van OH Leuven.