Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot heeft zeer duidelijke uitleg over discutabele fase tijdens OHL-STVV

Er was op de laatste speeldag van het reguliere seizoen nog heel wat te doen om de arbitrage. Vooral bij OH Leuven-STVV, waar Felice Mazzu na afloop zwaar uithaalde naar de ref.

OH Leuven en STVV namen het zondag tegen elkaar op. Een cruciale wedstrijd die ook zou beslissen wie er naar de Relegation Play-offs moest. De Truienaars verloren met 3-2.

Zij voelden zich na afloop bestolen vanwege een zeer discutabele strafschop, en een niet gegeven rode kaar in de eerste helft. Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot sprak over de wedstrijd in de wekelijkse Under Review.

Daar had hij het niet over de rode kaart die niet werd uitgedeeld. Zeefuik trapte los op de enkel van Visar Musliu en kreeg hier geen tweede geel voor. Lardot begon over de strafschop in het voordeel van OHL, die de match besliste.

"Ik vond het een zéér terechte strafschop", begon hij. "Oké, Louis Patris raakt de bal. Maar met de voet op die positie, neem je ook een risico. De aanvaller wil de bal met zijn hoofd spelen en hij krijgt een voet in zijn gezicht. Een reckless contact. Voor mij een meer dan correcte penalty, daar had ik geen VAR-interventie verwacht."

Die VAR-interventie kwam er wel, maar dat mocht uitblijven van Lardot. "Nee, dat was een ongepaste interventie. Het is belangrijk dat Jan (Boterberg) met zijn persoonlijkheid op zijn beslissing is gebleven."

Mazzu ging fel tekeer over de wedstrijdleiding, maar Lardot countert dat. "Jan heeft een zeer goede wedstrijd gefloten, los van de reacties die we kunnen horen en lezen.