Konstantinos Karetsas spreekt zich na debuut zeer duidelijk uit over keuze voor Griekenland: "Als ik nu voor België zou spelen..."

Konstantinos Karetsas debuteerde donderdagavond voor de nationale ploeg van Griekenland. Na afloop sprak hij ook met de pers.

Terwijl de Rode Duivels donderdagavond met 3-1 de boot ingingen tegen Oekraïne, speelden er ook nog een aantal andere landen. Onder hen Griekenland, dat het opnam tegen Schotland.

Het land waar Konstantinos Karetsas onlangs voor heeft gekozen. De 17-jarige middenvelder van KRC Genk mocht na de rust invallen en speelde zo al meteen 45 minuten.

"Het resultaat was natuurlijk niet wat ik verwacht had, maar ik ben wel heel blij dat ik mijn debuut heb kunnen maken. De sfeer was geweldig", zei hij na afloop volgens HLN.

Karetsas nam het besluit om de Rode Duivels links te laten liggen. Een beslissing waar hij niet snel spijt van zal hebben.

"Ik weet gewoon dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Als ik nu voor België zou spelen, zou Griekenland in mijn hoofd zitten. Ik ben een Griek en ik voel me een Griek", besluit hij.