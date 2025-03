Niet Wouter Vandenhaute, maar wel Olivier Renard zet zichzelf vol in de wind: hij en niemand anders hakte de knoop door

Bij Anderlecht is het sportief beleid stevig in handen van Olivier Renard. De sportief directeur, die sinds oktober 2024 de touwtjes in handen heeft, nam deze week zelf de beslissing om David Hubert te ontslaan en Besnik Hasi aan te stellen. In samenspraak met Wouter Vandenhaute natuurlijk.

Op sociale media kreeg voorzitter Vandenhaute immers de volle laag na het ontslag, maar het is wel degelijk Renard zelf die de knoop doorhakte. “Ik heb helemaal niks tegen David", verklaarde hij.

“Hij heeft een uitstekende band met de spelers en heeft ook veel goede dingen gedaan. Maar sinds Nieuwjaar is ons spelniveau achteruitgegaan, en met het huidige niveau was ik bezorgd om de play-offs in te gaan.” Hij wees op de moeilijke zeges tegen Cercle Brugge, KV Mechelen en Charleroi, waar hij geen duidelijke progressie zag.

Belangrijk detail: Renard sprak steeds in de ik-vorm. Hij maakte duidelijk dat het zijn beslissing was om Hubert aan de kant te schuiven. “Zondag na de match is de beslissing gevallen, op basis van wat ik op het veld zag.” Voorzitter Wouter Vandenhaute gaf zijn goedkeuring, maar Renard was de drijvende kracht achter de trainerswissel.

Het is een opvallend contrast met het verleden bij Anderlecht. In de tijd van Vincent Kompany en Felice Mazzu waren er interne strubbelingen over het sportieve beleid. Nu lijken Renard en Vandenhaute wel op één lijn te zitten. Dat zorgt voor duidelijkheid binnen de club, maar ook voor extra druk op Renard zelf.

De komende weken zullen uitwijzen of Renards ingreep de juiste was. Anderlecht staat voor cruciale maanden met de bekerfinale tegen Club Brugge en de strijd in de play-offs. Eén ding is zeker: Renard laat zich gelden en is niet bang om grote beslissingen te nemen.