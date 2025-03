🎥 Club Brugge houdt de adem in: sterspeler afgevoerd bij nationale ploeg

Club Brugge heeft een groot aantal internationals in zijn kern. En dus houdt het zijn vingers gekruist terwijl het de wedstrijden over de hele wereld volgt. Bij eentje ging het alvast helemaal verkeerd, al lijkt de schade mee te vallen.

Dankzij zijn sterke prestaties in de verdediging van Club Brugge, begint Joel Ordonez langzaam maar zeker een zekerheid te worden in het Ecuadoraanse nationale team. De 20-jarige verdediger had geen enkele minuut gemist tijdens de laatste internationale break van 2024 en was deze week basisspeler tegen Venezuela.

De bondscoach plaatste hem als rechtsback, waarbij de verdediger van Corinthians, Félix Torres, naast William Pacho stond. Ordonez deed het goed, zijn team leidde zelfs met 2-0 toen hij in de 60e minuut werd gewisseld.

Meer schrik dan kwaad?

Het probleem is dat deze wissel absoluut niet de bedoeling was: Ordonez moest zijn plek afstaan omdat hij geblesseerd raakte en zelfs werd afgevoerd in een ziekenwagen na een lange onderbreking.

PREOCUPACIÓN EN ECUADOR: Joel Ordóñez salió lesionado del partido ante Venezuela.



Zijn bondscoach Sebastian Beccacece heeft iederen echter gerustgesteld tijdens de persconferentie, doordat hij verduidelijkte dat de blessure niet al te ernstig was.

Club Brugge houdt de situatie echter nauwlettend in de gaten, vooral gezien het aantal geblesseerde verdedigers: Simon Mignolet herstelt van zijn hersenschudding, terwijl Bjorn Meijer en Joaquin Seys nog steeds geblesseerd zijn.