Boskamp gelooft niets van verhaaltjes over trainerswissel en hekelt duiventil: "Waardeloos, echte Anderlecht bestaat niet meer"

Johan Boskamp kijkt met grote ogen naar wat er allemaal gebeurt bij Anderlecht. Het echte Anderlecht bestaat niet meer, zo oordeelt de Nederlander.

Boskamp geeft in Het Belang van Limburg zijn kijk op het ontslag van David Hubert en kan daar maar weinig begrip voor opbrengen. "Ik vind het waardeloos voor Hubert. Hij heeft hen naar Play-off 1 én de bekerfinale geloodst. Wat wil je nog meer? Dat ze kampioen spelen? Sorry, maar daar hebben ze de ploeg niet voor", is zijn harde boodschap.

Ook de communicatie uit Anderlecht-hoek kan Boskamp niet bekoren. Olivier Renard laat blijken dat hij diegene is die Hubert ontslagen heeft. "Renard is nu zogezegd de man die de knopen doorhakt, maar daar geloof ik niks van", is Boskamp stellig. "Zonder goedkeuring van Wouter Vandenhaute én Marc Coucke was dit nooit gebeurd."

Boskamp benieuwd naar nieuwe passage Hasi

De grootste verrassing is nog dat paars-wit Besnik Hasi aanstelde als opvolger van Hubert. "Als ze direct resultaten willen, dan is Besnik de juiste man. Of hij het Anderlecht-publiek gaat verwennen met zijn voetbal, dat is iets anders. Gelukkig kent hij het huis en heeft hij er in het verleden al wat krediet kunnen opbouwen. Ik ben benieuwd."

Hasi is zo al de twaalfde trainer bij Anderlecht sinds Mark Coucke de club overnam in 2018. "Wat een duiventil", zucht Boskamp. "Ik heb me er al een tijdje geleden bij neergelegd dat het echte Anderlecht niet meer bestaat. Maar dat ze zo diep zouden wegzakken? Dat had ik nooit gedacht. Zelfs bij de jeugd, wat altijd hun grote paradepaardje was, worden ze voorbijgestoken door clubs als Genk en Club Brugge."

Niet meer het Anderlecht uit periode Vanden Stock

Het huidige RSCA is nog moeilijk te vergelijken met het Anderlecht van vroeger. "Alles wat de familie Vanden Stock had opgebouwd, is een paar jaar tijd teniet gedaan. Ik vind dat zo ontzettend jammer. Het was zo’n verschrikkelijk mooie club."