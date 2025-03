Is hij de man om Antwerp uit het slop te halen? Mijlpaal in de carrière van Gyrano Kerk geeft extra prikkel in aanloop naar play-offs

Het loopt al een tijdje bijzonder stroef bij Antwerp. Als Gyrano Kerk weer zijn topvorm kan vinden, is hij misschien de man die Antwerp opnieuw aan betere resultaten kan helpen.

Antwerp heeft zich als nummer 5 in de reguliere competitie geplaatst voor de Champion's Play-offs, maar de laatste weken verlopen zowel op vlak van resultaat als qua spelniveau niet naar wens. Antwerp beëindigde de competitie met 3 op 12 en stuurde Jonas De Roeck de laan uit. Zijn opvolger Andries Ulderink heeft de succesformule nog niet gevonden.

Misschien ligt die toch gewoon in het feit dat de gevestigde waarden simpelweg hun betere vorm moeten vinden. Gyrano Kerk is dan één van de spelers die in beeld komen. De interlandbreak heeft hem wel al heel erg goed gedaan. Hij heeft voor het eerst een doelpunt gemaakt als international van Suriname: een mijlpaal in zijn carrière.

Gyrano Kerk op de juiste plaats

Kerk stond 75 minuten tussen de lijnen in de kwalificatiematch voor de Gold Cup tussen Suriname en Martinique. Dat was meer dan genoeg om het verschil te maken. Kort na de pauze stond hij goed gepositioneerd bij een lage voorzet van Jubitana en handelde hij sneller dan de verdediging. Kerk schoot de bal in één tijd laag in doel.

Kerk's first touch goal gives Suriname the 1-0! 🇸🇷 pic.twitter.com/Egu7u8eOhw — Gold Cup (@GoldCup) March 21, 2025

Bij Antwerp zullen ze het graag zien: ze hopen op de Bosuil uiteraard ook een trefzekere Kerk aan het werk te zien in de Champion's Play-offs. Suriname liet van op de stip de kans nog liggen om verder uit te lopen. Het is afwachten of Kerk en zijn landgenoten zich dat nog zullen beklagen. Het bleef 1-0 en komende woensdag gaat de terugmatch door. De winnaar over twee wedstrijden plaatst zich voor de Gold Cup.

Stanley Menzo bondscoach van Kerk

In elk geval is de kans wat groter geworden dat Antwerp een goedgeluimde Kerk terugkrijgt. Bij Suriname wordt hij overigens gecoacht door een oude bekende van onze competitie: Stanley Menzo.