'Perceptie rond Vandenhaute én uitlatingen Renard niet helemaal correct: dit is de rol van niet-uitvoerend voorzitter bij Anderlecht'

Wie heeft het nu op sportief vlak voor het zeggen bij Anderlecht? Wouter Vandenhaute of Olivier Renard? De realiteit is behoorlijk genuanceerd, volgens één van de Vlaamse kranten.

Olivier Renard heeft onlangs op een persconferentie een woordje uitleg gegeven bij het ontslag van David Hubert en sprak steeds in de ik-vorm. Zo maakte de voormalige doelman duidelijk dat hij diegene was die Hubert aan de kant schoof. "Zondag na de match is de beslissing gevallen, op basis van wat ik op het veld zag", klonk het toen.

Onze Anderlecht-watcher vernam dat Vandenhaute zijn goedkeuring gaf maar Olivier Renard de drijvende kracht was achter de trainerswissel. Bij Het Laatste Nieuws doen ze nu hun lezing van de feiten uit de doeken. Zo wordt alleszins tegengesproken dat Wouter Vandenhaute zou opereren als een soort alleenheerser die de touwtjes steving in handen heeft.

Vandenhaute en Renard bespraken ontslag Hubert

"De perceptie bestaat dat Vandenhaute beslissingen helemaal alleen neemt. Dat is niet de hele waarheid. De positie van David Hubert was bijvoorbeeld doorgesproken met technisch directeur Olivier Renard", weten ze bij HLN. "Maar finaal is het wel de voorzitter die de knopen doorhakt, uitvoerend of niet-uitvoerend." Een niet onbelangrijk detail.

Dat zou betekenen dat Vandenhaute ook deze keer over het lot van een trainer beslist heeft, weliswaar na overleg met Renard. Volgens deze theorie moeten een paar indrukken op zijn minst bijgestuurd worden: ten eerste dat Vandenhaute over alles alleen beslist en ten tweede de verklaringen van Renard over zijn eigen impact.

Iedereen bij Anderlecht moet achter sportieve visie staan

De waarheid zal dus wel ergens in het midden liggen. Het belangrijkste is dat ze bij Anderlecht binnenskamers dezelfde sportieve visie delen.