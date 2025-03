Peter Vandenbempt heeft iets verrassend te zeggen over de titelstrijd

KRC Genk heeft met heel veel punten verschil de reguliere competitie competitie. Rest de vraag of ze in de play-offs op dat elan zullen kunnen verder gaan.

De analisten hebben hun bilan opgemaakt van de reguliere competitie en hebben van KRC Genk een terechte leider gemaakt. Ze pakten liefst 68 punten - dat zijn er 21 meer dan ze vorig jaar hadden. Erg knap.

Leiderschap

"Er is goed management van Fink en ze zorgen voor de juiste aanpak", aldus Peter Vandenbempt in zijn analyse bij MidMid. "Club Brugge werd lang genoemd als de mogelijke ploeg die er nog zou over gaan."

"Genk werd niet ondergewaardeerd, maar Club Brugge speelde op drie niveaus hoger in de Champions League en liet daar zien wat het kan. Met die spelers kan het nu ook voor de knikkers spelen in de competitie."

Champions League in de benen

"En nu hebben ze ook geen Europese besognes meer", aldus nog Vandenbempt. "Ze kunnen nu focussen op de titel met spelers die de Champions League in de benen hebben en die gewoon zijn om voor de titel te spelen ..."

"Het is misschien een beetje uit gewoonte om te zeggen, maar dan denk je misschien toch Club Brugge. In bepaalde wedstrijden had ik bij sommige spelers van Genk het gevoel dat het te hoog gegrepen was - al heb ik dat nu niet meer, ze hebben stappen gezet."