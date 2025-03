Transfer op komst? 'Er roert wat rond sterkhouder KV Mechelen'

Benito Raman is aan een prima seizoen bezig bij KV Mechelen. Hij zit ondertussen al aan de dubbele cijfers bij KV Mechelen en heeft daarmee heel wat indruk gemaakt. Ook in het buitenland.

Benito Raman zou wel eens een doorslaggevend figuur kunnen worden in de Europe Play-offs. KV Mechelen wil die eindreeks winnen én ook meteen een Europees ticket gaan veroveren.

Buitenlandse interesse?

Volgens Evert Winkelmans - bekend fan van De Kakkers - zou er ondertussen wat te vertellen zijn over de aanvaller. In de wandelgangen wordt gesproken van interesse van buitenlandse teams.

Raman zou deze zomer wel eens kunnen vertrekken naar het buitenland. De 30-jarige speler van KV Mechelen zou naar Saoedi-Arabieë kunnen.

Laatste keer cashen voor Raman?

Na eerdere avonturen in het buitenland zou het de laatste keer stevig cashen kunnen worden voor de aanvaller. Die is aan een geweldig seizoen bezig en kan zelfs nog topschutter worden.

Met dertien doelpunten in de competitie (en twee in de Croky Cup) zijn er niet veel spelers die dit seizoen beter doen. Raman kwam pas in augustus over van het Turkse Samsunspor, maar heeft dus zeker zijn stempel gedrukt.