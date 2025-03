Bart Verhaeghe krijgt de wind van voren: "Als je die beheersing niet hebt ..."

Hoogspanning enkele weken geleden op het veld tijdens de wedstrijd tussen Club Brugge en Standard. De Rouches zouden uiteindelijk met 1-2 de zege gaan pakken. Lawrence Visser was de gebeten hond bij de supporters van Club Brugge. En ook bij sterke man Bart Verhaeghe.

Club Brugge kwam op voorsprong in eigen huis tegen Standard, maar na een rode kaart voor Christos Tzolis kantelde de wedstrijd nog helemaal. Op aangeven van de VAR kwam er een strafschop voor handspel van Ordonez, in de slotfase werd het zelfs nog 1-2.

Excuses van Verhaeghe niet voldoende?

Bart Verhaeghe ging nog verder en zocht Lawrence Visser op in de catacomben van Jan Breydel. Hij schold er de ref uit, maar bood achteraf in een videoboodschap zijn excuses aan.

Toch was iedereen verbolgen over zijn initiële reactie en ook achteraf was er nog veel te doen over de zaak. Zo waren ook de analisten zeer kritisch.

Rustig blijven?

Onder meer Dimitri De Condé gaf achteraf aan dat voorzitters en sportieve directeurs wél in de neutrale zone horen. "Dat klopt, maar dan om de eigen spelers te begroeten en met je eigen team bezig te zijn."

"Je moet vooral spelers en scheidsrechters met rust laten. Dus als je die beheersing niet hebt, dan moet je er vooral niet zijn", aldus Peter Vandenbempt in MidMid. "Dus ken jezelf."