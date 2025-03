Kleedkamer Anderlecht krijgt extra motivatie: beloftes zijn gemaakt, vuur zit er stevig in

Jan Vertonghen heeft ook vandaag aan de spelersgroep van Anderlecht officieel laten weten dat hij aan zijn 'Last Dance' bezig is. Na de play-offs zit het erop voor SuperJan. De spelers voelden het wel al aankomen, maar het zorgde naar verluidt vooral voor extra motivatie.

Drie jaar zal Vertonghen voor Anderlecht gespeeld hebben. Daarin mooie momenten, maar ook vooral ontgoochelingen. Prijzen pakken was nu wel niet zijn hoofdbetrachtenis, maar ergens had hij op een succesvollere periode gerekend.

"Mijn geluk is nooit helemaal verbonden geweest met prijzen in mijn carrière. Ik heb bij fantastische ploegen gespeeld. Ik heb altijd zelf kunnen kiezen wat ik wilde in mijn carrière. Ik zat graag langer bij een club. Ik heb de wereld leren kennen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb geen spijt van dingen in mijn carrière", klonk het bij Vertonghen.

Maar de recordinternational won enkel bij Ajax prijzen. En afsluiten met een beker zou het allemaal toch nog net iets mooier maken. Toen de spelersgroep het nieuws officieel hoorde, werden er beloftes gemaakt. Dat er tegen 100 procent zal getraind en gespeeld worden om top te zijn in die laatste elf matchen van Vertonghen.

Als ik weken niet kan spelen, ga ik er niet ineens staan in die bekerfinale

Hij was er kapitein, maar lag vooral heel goed in de spelersgroep. Vertonghen is geen roeper, maar iemand die jongens apart neemt en met raad en daad bijstaat. Voor hem staat kameraadschap centraal in een kleedkamer en hij werd er enorm voor geapprecieerd.

Het vuur om hem afscheid te laten nemen met de beker en een goeie play-offs brandt dan ook stevig. En u mag er zeker van zijn dat Besnik Hasi het zal aangrijpen om er nog wat olie op te gooien. Vertonghen wordt zo een talisman of extra motivatie voor het seizoenseinde van Anderlecht.

"Ik ben niet zo bezig met de bekerfinale, de volgende match is tegen Brugge. Daar ben ik mee bezig. Als ik weken niet zal spelen, zal ik niet plots er staan in de bekerfinale. Ik leef van match naar match", klonk het bij Vertonghen zelf.

"Die laatste wedstrijden gaan geen heel grote invloed hebben in hoe ik in juni naar mijn afscheid zal kijken. We kunnen nog iets moois doen met deze groep in die laatste elf matchen. Ik hoop op het veld afscheid te kunnen nemen.”