Met het nakend pensioen van Vertonghen: 'Anderlecht, Club Brugge en Antwerp azen op dezelfde verdediger van 5(!) miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De komst van defensieve versterking is prioriteit voor RSC Anderlecht. Olivier Renard had deze winter al een oogje laten vallen op Nobel Mendy. Maar voor Real Betis was de soldenperiode nog niét begonnen. En nu zijn er kapers op de kust én is er een pittig prijskaartje.

Door de toenmalige blessure van Jan Vertonghen en het vertrek van Zanka was defensieve versterking broodnodig voor RSC Anderlecht. Olivier Renard was snel begonnen met zijn zoektocht. Nu Jan Vertonghen na dit seizoen op pensioen gaat is de zaak enkel maar belangrijker geowrden. Anderlecht, Club Brugge én Antwerp willen hem Anderlecht hield het dossier rond Nobel Mendy al eventjes in de gaten. De 20-jarige Senegalees verruilde afgelopen zomer Paris FC voor Real Betis, maar veel speelminuten heeft hij in Spanje nog niet verzameld. De Belgische recordkampioen wilde Mendy deze winter al huren tot het einde van het seizoen, inclusief verplichte aankoopoptie als er aan enkele voorwaarden voldaan wordt. De transfersom zou in dat geval tussen drie en vier miljoen euro liggen. Vijf miljoen euro Een paar dagen geleden maakten we al duidelijk dat er kapers op de kust zijn. Relevo liet weten dat er verschillende ploegen uit verschillende landen wel wat in hem zien. Daarbij ook Antwerp en Club Brugge. Op die manier zou het opbod ook in België wel eens kunnen gaan beginnen. Volgens Estadio Deportivo zouden ze in Sevilla wel degelijk bereid zijn om Mendy te laten gaan, maar ze zouden niet minder dan vijf miljoen euro voor hem willen.