"Dat is indrukwekkend": Hier weet Anderlecht dit seizoen wel heel goed mee te scoren

De Champions' Play-offs staan voor de deur. Het is afwachten wat RSC Anderlecht daarin nog kan forceren.

RSC Anderlecht heeft er een vreemd seizoen op zitten. Het ontsloeg al snel Brian Riemer, die opgevolgd werd door David Hubert. De interimtrainer mocht blijven, maar werd zelf ook ontslagen na de reguliere competitie.

Nu is het aan Besnik Hasi om de meubelen te redden, in de play-offs, al wordt er vooral uitgekeken naar wat paarswit in de bekerfinale tegen Club Brugge zal weten te presteren.

Het was ook op financieel vlak een bijzonder jaar voor RSC Anderlecht. Voor het eerst sinds Marc Coucke de club overnam in 2017 kon Anderlecht op eigen kracht uit de rode cijfers blijven.

Volgens sporteconoom Wim Lagae heeft Anderlecht vooral gescoord op het vlak van entertainment. Daar hebben Coucke en Vandenhaute volgens hem echt mee gescoord.

“Die lichtshows, dat is zelfs iets waar je op tv naar uitkijkt”, zegt Lagae in Het Nieuwsblad. “Het zorgt zo voor waardecreatie bij de fans en dat vertaalt zich in recurrente inkomsten. Ze hadden een bezettingsgraad van 98%, dat is indrukwekkend.”