Domper van jewelste: Anderlecht moet topper tegen Club Brugge waarschijnlijk zonder twee sleutelfiguren aanvatten

RSC Anderlecht kampt momenteel met meerdere blessures binnen de selectie. Zo is verdediger Killian Sardella acht weken uitgeschakeld vanwege een spierscheur. Anderlecht mis mogelijk nog twee sterkhouders.

Middenvelder Yari Verschaeren revalideert van een liesblessure en het is onwaarschijnlijk dat hij beschikbaar zal zijn voor de aanstaande wedstrijd tegen Club Brugge. Daarnaast traint spits Kasper Dolberg weliswaar weer mee, maar doet dit grotendeels individueel; zijn deelname aan de topper blijft daarom onzeker.

Naast deze drie spelers zijn er ook andere spelers die recentelijk te maken hadden met blessures. Zo ontbrak Tristan Degreef de laatste wedstrijden. Verder liep talent Enzo Sternal tijdens een training een zware knieblessure op, wat hem vele maanden van het veld houdt.

Deze opeenstapeling van blessures heeft een aanzienlijke impact op de prestaties en strategie van het team. Het is dan ook afwachten hoe Anderlecht zich zal presenteren in de komende topper tegen Club Brugge, gezien de huidige personeelsproblemen.

De kans is dus groot dat Anderlecht straks weer met Luis Vazquez zal moeten beginnen in de spits. Dat is een tegenvaller voor Besnik Hasi, die rekende op een fitte Dolberg aan de start van de play-offs.

Ook Verschaeren is een streep door de rekening, maar met de terugkeer van Ashimeru is daar nu een oplossing voor handen.