KV Mechelen en Westerlo dromen van Europa, maar voormalige speler slaat alarm en waarschuwt voor mogelijke gevolgen

KV Mechelen en Westerlo bevinden zich in uitstekende vorm net voor de start van de Europa play-offs. Volgens ex-speler van beide teams Steven De Petter zou Europees voetbal voor beide clubs dan ook zeer uniek zijn.

Als een van beide de Europa play-offs wint, spelen ze eind mei een finale tegen een PO1-club voor het laatste Europese ticket. Voor Malinwa is het al van 1994 geleden dat ze Europees mochten spelen, voor de Kemphanen is dit recenter, met een voorronde in de Europa League van 2011.

Toch moeten KV Mechelen of Westerlo voorzichtig zijn. In het verleden heeft een Europese deelname middenmoters veel problemen bezorgd, zoals dit seizoen met Cercle Brugge.

“Als je bekijkt wat Cercle is overkomen, dan kan je je terecht afvragen of die Europese campagne geen vergiftigd geschenk was", vertelt De Petter in de Gazet van Antwerpen. Al vindt hij dat zowel Mechelen als Westerlo die Europese droom moeten najagen.

"Voor een speler is Europees spelen het allermooiste. Het is aan anderen binnen de club om erop toe te zien dat de ploeg in eigen land niet in de problemen komt", besluit de gewezen speler van KV Mechelen en Westerlo.