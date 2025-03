Terug naar het Koning Boudewijnstadion? Burgemeester Brussel wil dialoog, KBVB heeft grote zorgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De recente interland van de Rode Duivels in Genk heeft opnieuw vragen doen rijzen over de toekomst van het Koning Boudewijnstadion als vaste thuishaven. De voetbalbond (KBVB) was onder de indruk van de organisatie en sfeer in Limburg, wat de twijfels over het stadion in Brussel alleen maar vergroot.

De KBVB zet met de campagne 'L'Union Fait la Force' in op een rondreis door België, waarbij de nationale ploeg in verschillende stadions speelt. Naast Genk zijn ook Gent, Luik en mogelijk Anderlecht in de running om wedstrijden te organiseren. Dit maakt duidelijk dat Brussel niet langer de enige optie is. Een groot struikelblok blijft de staat van het Koning Boudewijnstadion. De slechte grasmat, gebrekkige drainage en verouderde infrastructuur zijn al jaren een bron van frustratie. De Stad Brussel belooft renovaties, maar de bond lijkt het geduld te verliezen, weet VRT. Voor de Rode Duivels, met spelers gewend aan topvelden in Europese competities, is een kwalitatieve grasmat essentieel. Het stadion heeft als voordeel dat het met 42.000 zitjes dubbel zo groot is als de andere kandidaten, wat zorgt voor hogere ticketinkomsten. Bij topaffiches is dat een troef, maar bij mindere tegenstanders kan een halfleeg stadion de sfeer negatief beïnvloeden. Bovendien wordt de aanwezigheid van een atletiekpiste als een nadeel gezien door veel voetbalfans. Andere landen zoals Nederland spelen al langer in verschillende stadions, een model dat België steeds meer lijkt te volgen. In Nederland wisselt Oranje bijvoorbeeld tussen De Kuip en de Johan Cruijff Arena. Moderne stadions in België, zoals in Genk en Gent, bieden betere faciliteiten dan het verouderde Koning Boudewijnstadion. Voor de Stad Brussel zou het vertrek van de Rode Duivels een financiële tegenvaller zijn. De stad dreigt per wedstrijd zo’n 150.000 euro aan inkomsten te verliezen. Burgemeester Philippe Close stelt dat hij openstaat voor dialoog, maar benadrukt dat de renovatiekosten niet door de stad alleen gedragen kunnen worden. De bal ligt nu bij de KBVB.