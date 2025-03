Dimitri de Condé in de wolken: KRC Genk komt met heel groot nieuws over coach Thorsten Fink

KRC Genk kwam donderdag met nieuws waar de supporters heel gelukkig van zullen worden. Thorsten Fink en zijn vaste assistenten hebben hun contract bij de club verlengd voor onbepaalde duur.

Racing Genk doet het dit seizoen geweldig en gaat de komende weken vol voor zijn vijfde landstitel. Vlak voor de Champions' Play-offs van start gaan komt de club met bijzonder leuk nieuws.

Coach Thorsten Fink en Sebastian Hahn en Goran Kontic hebben hun contract bij Genk verlengd voor onbepaalde duur. Ook assistent-coach en videoanalist Przemyslaw Lagozny verlengt zijn contract.

Met deze stap bevestigt de club het vertrouwen in de Duitse trainer. Hij levert geweldig werk en Genk wil graag met Fink aan de toekomst bouwen. Dimitri de Condé is duidelijk in de wolken.

"In het voetbal moet je oppassen om niet te snel te vervallen in emoties. Daar slaagt Thorsten perfect in. Hij loopt hier vanaf dag één rond met een enorm positieve houding zonder zich te verliezen in de waan van de dag", begon hij met mooie woorden voor de coach.

"Kijk maar naar zijn oproep rond meer respect voor scheidsrechters. Een goede les voor ons allemaal. Fink weet heel goed waar hij naartoe wil met de ploeg en krijgt iedereen mee aan boord in zijn enthousiasme. We zijn zeer tevreden dat Thorsten, Sebastian, Goran en Przemyslaw zich ook de komende jaren engageren voor onze club. Samen met hen kijken we ambitieus naar de toekomst", besluit de Condé.