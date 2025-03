Zorgen voor Nicky Hayen? Twee grote vraagtekens bij Club Brugge voor clash met Anderlecht

Dit weekend worden de play-offs op gang getrapt. Club Brugge moet voor de wedstrijd tegen Anderlecht enkele afwezigheden vrezen.

Club Brugge zal dit weekend alles op alles zetten om goed aan de play-offs te starten, wat in het verleden al vaak genoeg belangrijk is gebleken. Daarvoor zullen ze dan wel eerst voorbij Anderlecht moeten.

Makkelijk zal dat niet worden, zeker niet met twee grote vraagtekens in de kern. Als eerste is er nog steeds Joaquin Seys, die al bijna een maand lang out is.

Hij viel begin maart uit tegen KAA Gent. Er werd al snel gezegd dat Club hem na de interlandbreak graag terug zou zien, maar of dat ook zal gebeuren?

Hij zou stilaan opnieuw inzetbaar zijn, maar dan rest de vraag nog of Club dat risico wil nemen. Het Laatste Nieuws weet dat de kans reëel is dat Kyriani Sabbe gewoon blijft staan.

Verder is er ook nog Joel Ordonez die de wedstrijd misschien moet missen. Hij werd een kleine week geleden per brancard van het veld gedragen, terwijl hij op woensdag gewoon weer 90 minuten speelde. Op vrijdag of zaterdag zou hij weer moeten trainen, al blijft het dus afwachten voor de match tegen Anderlecht.