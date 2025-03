Analisten zeggen wie dit seizoen kampioen wordt: Thomas Chatelle, Vital Borkelmans, Stef Wijnants en Jacky Mathijssen zijn het niet allemaal eens

De Champions' Play-offs zullen ook dit jaar weer razendspannend zijn. Genk en Club Brugge lijken op dit moment de grootste kanshebbers. Enkele analisten waagden al een gok.

KRC Genk begint zondag zijn play-offs in eigen huis tegen KAA Gent. Club Brugge ontvangt Anderlecht op Jan Breydel en Antwerp reist naar Brussel om het tegen Union op te nemen.

Het beloven weer enorm spannende play-offs te worden. Volgt er nog eens een scenario zoals vorig seizoen, toen Club Brugge een fameuze inhaalrace deed? Volgens Vital Borkelmans in ieder geval niet, hij is heel duidelijk over wie kampioen zal spelen.

"Genk. Het gaat erom spannen, maar op basis van hun seizoen verdienen ze het. Van de drie titelkandidaten is Genk de meest regelmatige", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Thomas Chatelle volgt hem. "Mijn gevoel zegt ook Genk. Union beschouw ik niet meer als een volwaardige kanshebber en bij Club Brugge verwacht ik dat de vermoeidheid meer gaat wegen dan bij Genk. Doorheen het seizoen is toch gebleken dat Genk een betere bank heeft."

Ook Stef Wijnants verwacht dat de Limburgers hun vijfde titel pakken. "Ik zeg ook Genk. Het zou goed zijn voor het Belgisch voetbal dat een andere club eens de miljoenen van de Champions League kan binnenrijven om de financiële kloof met Club Brugge niet nóg groter te laten worden."

Alleen is Jacky Mathijssen niet akkoord met de anderen. "Ik denk toch Club Brugge. Omdat Genk wel eens de dupe kan worden van de aanstelling van Hasi bij Anderlecht. Besnik kan als geen ander een tegenstander ontwrichten en ik vrees dat Genk in dat opzicht een makkelijker slachtoffer is dan Club. De herkenbare stijl die Genk heeft ontwikkeld onder Fink maakt hen voorspelbaarder en dus makkelijker af te stoppen. Tactisch is Club flexibeler. Ik zie ze minder punten verliezen tegen Anderlecht, Antwerp en AA Gent", klinkt het bij hem.