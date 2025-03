Anderlecht-coach Hasi heeft héél veel respect voor Club Brugge en laat dat ook duidelijk blijken

Zondag staat Besnik Hasi voor zijn eerste wedstrijd als coach van Anderlecht, en dat is meteen een topaffiche tegen Club Brugge. De nieuwe coach weet dat zijn ploeg voor een stevige uitdaging staat, maar hij kijkt met vertrouwen uit naar de clash in Jan Breydel.

"Brugge moet ook winnen, gezien hun positie in het klassement, maar voor ons geldt hetzelfde. We moeten goed beginnen aan de play-offs en van bij de start tonen wat we waard zijn", zegt Hasi. "Wat ik vooral wil zien, is grinta en spirit. Dat moeten we in elke wedstrijd brengen. Wat ik op training heb gezien, doet me het beste verhopen."

De coach erkent de kwaliteiten van de tegenstander. "Club Brugge heeft van alles wat: lengte, techniek, sluwheid, kracht en ervaring op het hoogste niveau, onder meer in de Champions League. Ik heb dat in het verleden bij Anderlecht ook veel meegemaakt. Maar we mogen ons daar niet te veel op focussen. Het belangrijkste is ons eigen voetbal en hoe wij de wedstrijd willen aanpakken."

Een van de cruciale keuzes voor Hasi zal liggen op het middenveld. "We moeten beslissen welk format we daar hanteren. Hoe zetten we onze organisatie neer tegen een ploeg als Brugge? Dat zijn zaken waar we deze week hard op werkten."

Toch wil de coach de nadruk niet leggen op de tegenstander, maar op zijn eigen team. "We moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken. Als we het juiste plan volgen en ons niveau halen, kunnen we elke ploeg pijn doen. Dat moet de mindset zijn waarmee we zondag het veld opstappen."

Hasi beseft dat de druk groot is, maar dat schrikt hem niet af. "Anderlecht moet altijd met ambitie spelen. Ik verwacht dat mijn spelers dat ook uitstralen. We willen de play-offs ingaan met een sterk gevoel. Grinta en spirit wil ik elke week, elke match zien. Dat zal de sleutel worden."