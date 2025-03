Besnik Hasi heeft deze week vooral op één zaak gehamerd dat hij absoluut wil zien veranderen: "Zo wil ik ze zien spelen"

Besnik Hasi staat voor zijn eerste match met Anderlecht in zijn tweede regeerperiode als coach van paars-wit. Vrijdag gaf hij een duidelijk overzicht van wat hij verwacht van zijn spelers én waar hij naartoe wil met de groep.

Zijn eerste week trainingen kon hij alvast niet met een volledige groep doen. "De spelersgroep is gretig en heeft goed getraind. Niet iedereen was aanwezig vanwege interlandverplichtingen, maar de kwaliteit is duidelijk aanwezig. We willen bepaalde accenten leggen en een aantal zaken veranderen. Het is de bedoeling om sommige spelers anders te laten spelen", gaf hij aan.

"Zoals ik bij KV Mechelen heb gespeeld, wil ik hier ook offensief voetbal brengen. Het moet een manier van spelen zijn die iedereen begrijpt."

De blessurelast is echter nog niet weg. "Yari Verschaeren zit er wat tussenin, het is nog afwachten hoe hij evolueert. Kasper Dolberg heeft wat meer kunnen doen en tot nu toe zonder reactie. We zullen morgen zien of hij iets voelt. Anders is hij er zeker bij. Jan Vertonghen is nog niet klaar. Zijn situatie evalueren we wekelijks."

We zullen een aantal spelers extra verantwoordelijkheid geven

Anderlecht sukkelt al een heel seizoen met een gebrek aan leidersschap. Jongens die op het juiste moment op tafel kloppen. "Er zijn altijd vragen over leiderschap als het wat minder gaat, maar er zijn genoeg ervaren jongens in de ploeg. Het belangrijkste is dat we als team staan."

"Met een nieuwe coach zie je soms spelers opstaan en zich meer manifesteren. Deze groep wil vooruit en een rol spelen in de play-offs. De bekerfinale blijft een doel op zich. We zullen een aantal spelers extra verantwoordelijkheid geven."

Minder veeleisend ben ik zeker niet geworden, dat zit niet in mij

Hasi wil absoluut geen matchen meer zien zoals tegen Westerlo, waar niemand de ploeg bij de hand nam. "Het is aan ons om ons te bewijzen. Wat ik wil, is dat Anderlecht met lef speelt. Altijd! Er zitten heel veel goede spelers in deze ploeg. Het komt erop aan de juiste snaar te raken bij iedereen en steeds de juiste beslissingen te nemen. Als dat lukt, zullen we progressie maken. Grinta, dat wil ik elke match zien."

"We starten meteen met drie topwedstrijden, en daar ben ik blij om. Later in het seizoen speel je opnieuw tegen die teams en dan kan je zien hoeveel progressie je ploeg heeft gemaakt."

De spelers zullen alvast op de toppen van hun tenen moeten trainen en spelen, want Hasi is niet benauwd om harde keuzes te maken. "Minder veeleisend ben ik zeker niet geworden, dat zit gewoon niet in mij. In de eerste week hebben we al een aantal zaken ingeslepen."