Dit is hun moment: van deze spelers verwachten we meer in de Champions' Play-Offs

De Champions' Play-offs beginnen dit weekend. Dit is traditioneel het moment waarop de "speciale" spelers zich laten zien en het verschil maken: dus, wie kan de X-factor van zijn team zijn?

Konstantinos Karetsas

De sensatie van Genk zal zijn eerste Champions' Play-offs meemaken en zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. Als hij zijn club naar de titel leidt, zullen de vergelijkingen met de talenten die werden onthuld in 2010-2011 onvermijdelijk zijn: kan hij hun Kevin De Bruyne 2.0 zijn? Hij moet echter een flinke stap zetten.

Omdat het hele gedoe rond zijn selectiekeuze heeft doen vergeten dat Konstantinos Karetsas een vrij zwak seizoen heeft gehad op statistisch vlak (2 doelpunten, 2 assists) en zelfs op veel momenten genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Nu zijn keuze voor Griekenland is gemaakt (en zijn eerste wedstrijden goed zijn verlopen), kan Karetsas eindelijk het beste van zichzelf laten zien.

Sofiane Boufal

Sofiane Boufal had veel tijd nodig om weer een belangrijke basisspeler te worden bij Union SG, omdat hij ernstig gebrek had aan ritme en fysiek. Maar alles wijst erop dat de play-offs op het juiste moment komen om zijn topvorm te bereiken.

Met de bal aan zijn voeten is het al duidelijk: er is niet veel sterker dan hem in België. De afgelopen maanden heeft Boufal zijn kwaliteiten laten zien, maar het zal nu moeten resulteren in statistieken. Hij kan het dodelijke wapen zijn voor Sébastien Pocognoli in deze Champions Play-offs.

Christos Tzolis

Het is moeilijk om een Bruggeling te vinden van wie men "meer" zou verwachten, aangezien blauw-zwart op een zeer hoog niveau speelt. Ferran Jutgla zou onze keuze zijn geweest als hij de seizoen niet was geëindigd met 5 doelpunten in 4 wedstrijden. Maar Christos Tzolis moet nog verbeteren op dit vlak.

Met slechts één doelpunt en geen assist in 2025 in de competitie, terwijl hij systematisch in de basis stond, speelde Tzolis zijn beste wedstrijden in Europa, tegen Atalanta en Aston Villa. Zijn vier goals tegen Sint-Truiden verbergen enigszins teleurstellende cijfers dit seizoen voor een speler van zijn kaliber.

Thorgan Hazard

We hadden verschillende spelers van Anderlecht kunnen noemen van wie veel wordt verwacht in deze eindfase, maar Thorgan Hazard is een vanzelfsprekendheid. Geblesseerd vorig seizoen aan het begin van de play-offs, zal Hazard nooit weten of zijn aanwezigheid Sporting de titel van kampioen had kunnen bezorgen, maar hij kan er natuurlijk niet aan ontsnappen om erover na te denken.

Sinds zijn terugkeer van blessure heeft Thorgan Hazard wat tijd nodig gehad om zijn niveau te herstellen en zelfs nu heeft hij zeker nog werk te verzetten. Het doel was de PO1: ze zijn er nu, en nu zal RSCA hem hard nodig hebben.

Zeno Van den Bosch

Ondanks dat hij in het vorige seizoen was verkozen tot Speler van het seizoen 2023-2024 door de supporters van Antwerp, lijkt het erop dat Zeno Van den Bosch niet veel ophef maakt en geen zeer verticale progressie doormaakt. Dit komt door een vrij introverte persoonlijkheid in een groep vol leiders. Maar in afwezigheid van Toby Alderweireld, zal hij er een moeten worden.

Van den Bosch is nooit echt genoemd als een centrale verdediger die een stap vooruit kan zetten en Rode Duivel kan worden, ondanks dat hij bevestigd international is bij de U21. Op bijna 22-jarige leeftijd is het tijd voor hem om een ​​nieuw niveau te bereiken en te bewijzen dat hij net zo goed kan zijn als een Debast, De Winter of Theate: goede play-offs kunnen helpen. Antwerp zou ook graag wat geld uit zijn transfer willen halen...

Momodou Sonko

Hij kwam voor 7,5 miljoen euro in januari 2024, maar Momodou Sonko heeft zijn waarde zien dalen bij de laatste update van Transfermarkt. Hij is nu nog maar 3,5 miljoen waard, en dat is begrijpelijk gezien zijn meer dan middelmatige seizoen. In de laatste weken van de reguliere fase verloor de Zweedse winger zelfs zijn basisplaats.

Gent, dat van plan is om voor wat opschudding te zorgen in deze play-offs maar toch zonder echte druk speelt, hoopt dat Sonko eindelijk zijn potentieel zal waarmaken en zijn statistieken zal verbeteren (2 doelpunten en 2 assists dit seizoen).