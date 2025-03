Mexicaanse bondscoach verrast met uitspraken over Anderlecht-speler César Huerta: "Ik zeg het hier zodat iedereen het weet"

César Huerta heeft al 17 interlands gespeeld voor Mexico, maar zijn bondscoach was niet altijd fan... Dat liet Javier Aguirre duidelijk merken.

Door César Huerta over te nemen, heeft RSC Anderlecht de deuren geopend naar de Mexicaanse markt, want "Chino" is een echte ster in het land. Hij is ook international, met 17 caps en 3 doelpunten. Onlangs stond hij nog in de basis voor de overwinning van Mexico in de CONCACAF Nations League.

Tijdens zijn eerste selecties stond Jaime Lozano aan het roer van de nationale ploeg van Mexico. Maar afgelopen juli keerde Javier Aguirre voor de derde keer terug naar de Mexicaanse bank, en de status van Huerta in het nationale team zou kunnen veranderen.

Zoals hij aan TV Azteca uitlegde, was Aguirre eigenlijk... helemaal geen fan van de nieuwe speler van Anderlecht. "Ik ga een bekentenis doen: ik wilde hem niet selecteren, ik mocht hem niet, ik hield niet van zijn stijl en dat heb ik hem verteld, hij weet het", laat de Mexicaanse bondscoach los. "Ik zeg het hier zodat iedereen het weet".

Javier Aguirre wilde dat Huerta zijn spel vereenvoudigde. "Chino heeft het geïncasseerd en hard gewerkt, hij begon eenvoudiger te spelen, een-tweetjes te maken. Ik wilde hem niet terugnemen maar mijn staf heeft me overtuigd en ze hadden gelijk", besluit zijn coach.

Een bewijs dat César Huerta weet om te gaan met kritiek, wat hem nu goed van pas zal komen nu hij getraind wordt door Besnik Hasi...