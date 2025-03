Ondanks blessure zal Toby Alderweireld toch een rol spelen tegen Union SG, terwijl Antwerp-coach Ulderink met goed nieuws komt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ook Antwerp begint dit weekend aan zijn play-offs. The Great Old ziet veel spelers terugkomen, al zal het wel zonder Toby Alderweireld moeten spelen.

Antwerp opent zijn Champions' Play-offs dit weekend op het veld van Union SG. Zeker geen cadeau, maar coach Andries Ulderink kon al wel met leuk nieuws komen met oog op de play-offs.

Zo zijn heel wat spelers fit. "Odoi heeft een hele week getraind, is inzetbaar. Scott: hele week meegetraind, inzetbaar. Praet: meegetraind, inzetbaar. Op dat vlak heeft de interlandbreak alleen maar positieve berichten met zich meegebracht. Balikwisha? Ja, ook fit. Adekami? Ook", zei hij volgens Het Nieuwsblad.

Maar naast Kobe Corbanie ligt ook Toby Alderweireld nog in de lappenmand. Hij blesseerde zich op de laatste speeldag van het reguliere seizoen tegen Standard. Aanvankelijk zag het er niet zo erg uit, maar nadien werd duidelijk dat de vraag of hij nog wel zal spelen, zich moest stellen.

"Ik hoef niemand te vertellen hoeveel kwaliteiten Toby heeft als voetballer en als leider in de groep. Hij weet ook wat het is om goeie play-offs te spelen", vertelde Ulderink.

"De aderlating is heel groot. Hij doet er wel alles aan om snel weer beschikbaar te zijn, ik merk een enorme gedrevenheid bij hem. En ik heb het er even met hem over gehad: hij zal zaterdag op Union nauw betrokken zijn", besluit de coach. Zo krijgt Alderweireld op een manier toch nog een rol.