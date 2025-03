Rik Verheye is helemaal onder de indruk van JPL-sensatie: "Pure waanzin"

Rik Verheye heeft het druk met zijn Sporting Hasselt. Toch volgt hij de JPL ook nog op de voet, en als Club Brugge speelt nog extra aandachtig.

Club Brugge start zondag thuis tegen Anderlecht aan zijn play-offs. De titelstrijd barst dit weekend helemaal los met KRC Genk en Club Brugge als grote favorieten.

Rik Verheye vertelde bij Sporza Daily, in gesprek met Pat Krimson, dat Genk titelfavoriet is. Pat Krimson was van mening dat Club Brugge, met zijn ervaring, favoriet is.

"Genk heeft een geweldige coach, vind ik", klonk het bij Verheye. "Thorsten Fink is een zeer goede tacticus en tegelijk een vaderfiguur. En toch. Als Genk naar de titel danst, zal het op de tonen van de Sirtaki zijn."

Verheye is duidelijk onder de indruk van het Griekse goudhaantje van de Limburgers. "Kos Karetsas is pure waanzin - ook zijn entree bij Griekenland. In Genk gebeuren er ook altijd rare dingen. Het is moeilijk om daar te gaan winnen."

Ook over blauw-zwart wou hij wat kwijt. "Club Brugge put vertrouwen uit vorig jaar. Dit jaar kenden we onze dips, maar je mag niet vergeten hoe zwaar zo'n Europees parcours weegt op een ploeg. Daar bewees Club dat het een heel solide ploeg is."

"Nu de spelers verlost zijn van die matchen, kunnen ze zich enkel nog focussen op de titel en de beker. Die laatste kan bepalend worden, want winnen is een gigantische boost. Alleen: onze bank is niet zo sterk als de basiself", besluit Verheye.