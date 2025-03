Thorgan Hazard wil deze Club Brugge-speler graag bij Anderlecht zien: "Hij mag zelfs op mijn plaats spelen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorgan Hazard speelt dit jaar weer, na zijn zware blessure. De winger kan Anderlecht deze play-offs nog goed helpen, te beginnen met de wedstrijd van zondag tegen Club Brugge.

Anderlecht start aan zijn play-offs op Jan Breydel, tegen Club Brugge. Thorgan Hazard zal er ook weer bij zijn, en of hij graag tegen blauw-zwart speelt. Het is ook de club waar de winger al het meeste tegen scoorde.

"Die spanning, de verhitte supporters: ik speel er graag. Met Anderlecht is het een topper, met Dortmund was het tegen een Belgische club, met Waregem was het een soort derby. Die matchen waren dus altijd bijzonder. En ik won er ook al vaak", zegt Hazard bij Het Nieuwsblad.

Als hij de selectie van Club Brugge ziet zou hij toch graag iemand bij Anderlecht willen zien. "Hans Vanaken. Hij mag zelfs op mijn plaats spelen. (lacht) J’adore Hans. Echt een goeie gast", klinkt het.

"Bij de Duivels kaartten we altijd samen. Ik ben fan van de voetballer én de mens. Hij is eenvoudig, discreet. Techniek, intelligentie, vista: hij heeft alles", heeft Hazard bijzonder mooie woorden voor de middenvelder.

"Maar hij moet op zijn gemak zijn. Je moet hem niet te veel vragen, Hans moet je gewoon laten spelen. Mocht ik zijn trainer zijn, ik zou geen enkele opdracht geven. Hij mag doen wat hij wil. Ik zou dat ook graag hebben, maar soms zeggen ze me veel", aldus Hazard.