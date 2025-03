Hazard stelt toekomstplannen bij, Anderlecht kan er maar goed bij varen: hij weet ook al wat hij wil doen na zijn carrière

Thorgan Hazard ziet zijn voetbalcarrière niet meteen eindigen, ondanks eerdere uitspraken over stoppen op zijn 33ste. "Door mijn blessure heb ik veel tijd in de fitness doorgebracht en mijn lichaam is nu beter in balans. Ik denk dat ik nog tot mijn 34ste of 35ste kan doorgaan", klinkt het nu.

Toch blijft hij realistisch: "Als ik volgend jaar weer zo’n zware blessure heb, zou ik er toch al over nadenken", zegt hij in Het Nieuwsblad. Een opvallend idee is om in de toekomst samen met zijn broers Kylian en Ethan te spelen bij Tubeke. "Als zij daar nog spelen en de club promoveert naar tweede klasse, kan het een optie zijn. Maar ik wil niets beloven." Opvallend is dat Hazard al enkele jaren zonder zaakwaarnemer werkt. "Aan het begin van je carrière heb je iemand nodig, maar later komen clubs vanzelf naar je toe. Ik werk met mijn vader, dat maakt alles transparanter. Misschien had ik soms een minder goed contract, maar ik wist tenminste alles." Over zijn financiële toekomst maakt Hazard zich weinig zorgen. "Ik zou het mij kunnen permitteren om niets te doen na mijn carrière, maar ik wil nog werken." Hij denkt al na over zijn volgende stap na het voetbal. Zijn ambitie ligt in de sportieve leiding van een club. "Ik wil sportief directeur worden. Ik ga binnenkort beginnen met leren, door advies te vragen en misschien in een lagere reeks te starten zonder druk." Mogelijk begint dat avontuur bij Tubeke. "Dat kan interessant zijn," besluit Hazard.





