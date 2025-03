Besnik Hasi reageert toch wel opmerkelijk na kansloze nederlaag: "We moeten en zullen groeien"

Besnik Hasi heeft het tij bij Anderlecht niet kunnen keren. Er was weinig verschil met de laatste keer dat paars-wit onder David Hubert op Jan Breydel speelde. Beide keren maakten ze geen enkele kans. Zondag belandde er zelfs geen enkel schot tussen de palen.

Hasi was eigenlijk nog te positief voor wat Anderlecht op de mat legde, maar ja... wat moet je vertellen als nieuwe coach na zo'n eerste wedstrijd? "We kwamen nooit in de juiste zones. We verdedigden met z’n allen en dat was wel positief, maar verloren de bal één keer te snel en zij profiteerden daarvan om te scoren", analyseerde hij.

"We probeerden na de rust de verdediging iets hoger te zetten, maar we zijn nog niet waar we moeten en zullen zijn. De tweede goal heeft ons de das omgedaan. We moeten hieruit leren en in de komende wedstrijden hebben we meer tijd om bepaalde zaken te verfijnen."

Hasi hamerde op lef en grinta, maar daar was eerlijk gezegd niet veel van te zien. "Ik zou niet zeggen dat er schrik was, maar we hadden wel iets meer intensiteit en durf moeten tonen. In de eerste helft zijn we te weinig uit onze positie gekomen om echt in de wedstrijd te raken, maar dat lag niet aan angst."

"Is het een mentaal gegeven? Er is hier in het begin heel veel druk, die eerste fase moet je doorkomen. Maar daarna moet je één of twee keer durven uitkomen om de tegenstander pijn te doen en hen zo ook wat terug te duwen. We moeten meer durf aan de bal tonen, want we hebben de kwaliteiten om dat te doen."

Hasi gooide uiteraard de handdoek niet, maar hij weet dat er heel wat werk op de plank ligt. "We gaan groeien, hoor. We blijven niet in dit voetbal steken. Dat zag je ook al in de tweede helft. We moeten onze jongens op de flanken beter in stelling brengen en daarbij enkele cruciale principes in acht nemen."