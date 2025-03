Nicky Hayen moest toch een brandje blussen met Anderlecht-kwelduivel: "Maar de coach had gelijk"

Christos Tzolis was een kwelduivel voor de Anderlechtse verdedigers. Hij maakte Angulo en Simic het leven zuur en scoorde ook de belangrijke openingsgoal. Maar met zijn wissel was hij aanvankelijk absoluut niet tevreden.

Tzolis is het prototype van speler waar Hayen en bij uitbreiding het Club Brugge-bestuur op mikt: snel, doelgericht en met een extra paar longen. De Griekse winger werd door de kijkers van DAZN zelfs uitgeroepen tot 'Man van de Match'.

Maar toen Hayen hem zeven minuten voor tijd naar de kant haalde, bleek hij daar absoluut niet blij mee te zijn. "Er kwamen wat emoties los bij mijn vervanging, maar het was een juiste beslissing van de coach. Ik wilde graag nog een goaltje maken, maar rusten en beginnen toewerken naar Antwerp, dat is ook belangrijk", was het brandje achteraf al geblust.

Coach Nicky Hayen had hem in de kleedkamer immers al een verklaring gegeven voor zijn wissel. "Het is terecht dat hij misnoegd was", lachte Hayen. "Ik ben blij dat hij zo reageert. Christos is een winnaar, en het is op een heel beschaafde manier gebeurd."

Hayen duldt echter geen verslapping tijdens een match. Dat heeft hen dit seizoen al te veel punten gekost. "Ik heb totaal geen probleem met zijn reactie. De wissel was puur tactisch, want hij kwam op een bepaald moment niet terug verdedigen en met Edozie op die flank wilden we proberen om het twee tegen één te houden. Bij een 2-0-voorsprong moet je aan de organisatie denken.”

Tzolis wil zijn eerste kampioenentitel met Club Brugge vieren en Hayen probeert alle neuzen in die richting te krijgen. “Dit is een goede start van de play-offs voor ons met een verdiende zege. Ik ben ook blij met mijn goal. We kunnen al uitkijken naar de volgende match. Het weer was ook aangenaam, een beetje zoals in Griekenland."