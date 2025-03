Analist snoeihard voor Anderlecht na debacle tegen Club Brugge: "Deze speler is de enige die het kan, maar ..."

Anderlecht ging helemaal kopje onder bij Club Brugge. Hoe zal Besnik Hasi erin slagen om de situatie te veranderen? Misschien zit de oplossing nog wel op de bank bij paars-wit, of niet?

Vanaf het begin van de wedstrijd zette Club Brugge Anderlecht onder druk. Sporting had lange tijd moeite om de helft van het veld over te steken, verstikt door de pressing. "Er was geen vergelijking mogelijk. Er was zo'n niveauverschil", bevestigde Alex Teklak op de RTBF.

"We hebben niets gezien van wat Besnik Hasi wilde zien in zijn recente uitspraken: druk zetten, duels winnen, passie. Het was geen illusie, hij kon niet alles met een magische staf veranderen", vervolgde de analist.

Schrijnend gebrek aan oplossingen

Anderlecht zal zich al serieus in vraag moeten stellen: "De spelopbouw was niet goed. Ze moesten druk zetten door de bal ver vooruit te spelen, maar dat is niet de kwaliteit van Dolberg. En dat is ook niet de stijl van Anderlecht."

"Ze hebben moeite om een eerste speler te vinden die met de rug naar het doel kan spelen. Dat is niet iets voor Dendoncker, in tegenstelling tot Vanaken of Onyedika. Als je niemand hebt die durft de toon te zetten voor het team, dan kom je niet uit de problemen achterin."

Leoni is bankzitter

En dus is er één man die het misschien wél nog kan doen volgens Teklak: "Voor mij is de enige die uit lastige situaties kan komen Theo Leoni. Hij durft risico's te nemen om het team op te bouwen en de druk van de tegenstander te weerstaan. Maar hij is misschien de enige."

"En op dit moment wordt er geen rekening mee gehouden." Afgelopen zondag bleef Leoni de hele wedstrijd op de bank zitten. In 2025 heeft de bijna 25-jarige middenvelder slechts twee wedstrijden in de competitie gespeeld.