Problemen voor Antwerp? Paul Gheysens stelt jaarresultaten uit: "Ofwel is de toestand nog veel erger dan gedacht"

De afbraak van de iconische Tribune 2 op de Bosuil is uitgesteld. Normaal ging de afbraak vandaag plaatsvinden. En er is mogelijk nog meer slecht nieuws te melden vanuit Antwerp, want Paul Gheysens stelde zijn jaarcijfers uit.

De sloop van de iconische Tribune 2 is een belangrijke stap in het vernieuwingsproces van het stadion. De verantwoordelijke voor de werken ontving vandaag de vraag van Antwerp om de werkzaamheden niet te starten. Werken uitgesteld De werken zouden met minstens twee weken zijn uitgesteld. Binnen Royal Antwerp FC wilde men niet officieel reageren, maar het doel is nog steeds om tegen het begin van het nieuwe seizoen klaar te zijn met de werken. Hier en daar werd geopperd dat een en ander te maken zou hebben met de financiële situatie van Paul Gheysens, maar dat wordt door Gazet van Antwerpen ontkend. Toch is de situatie van Gheysens volgens Het Laatste Nieuws mogelijk heel ernstig te noemen. Nog erger dan gedacht? Dat Paul Gheysens zijn jaarresultaten plots één maand uitstelt is potentieel alarmerend. "De publicatie van jaarresultaten lastminute uitstellen is toch wel zeer vreemd en gebeurt in de bedrijfswereld zelden of nooit. Omdat zoiets onvermijdelijk voor reputatieschade zorgt", aldus Pascal Paepen, Professor Bank en Beurs aan de KU Leuven. "Ofwel is de toestand nog erger dan gedacht en probeert Ghelamco ‘dat slechte nieuws’ zo lang mogelijk uit te stellen. Ofwel moesten er door die recente verkopen nog heel wat punten en komma’s met banken en notarissen geregeld worden."