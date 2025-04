Er is maar één vonkje meer nodig: waarom Anderlecht-supporters al hun pijlen richten op... voorzitter Wouter Vandenhaute

Voor de zoveelste keer in de voorbije jaren ligt er een kruitvat in het Lotto Park. Eentje met een korte lont en die niet veel meer nodig heeft om aangestoken te worden. De wedstrijd in Brugge was voor veel fans een bevestiging van wat ze al wisten: paars-wit is een meeloper geworden.

En dat doet pijn, niet alleen bij de oudere fans, maar ook bij de jongere. Die zijn immers opgegroeid met de verhalen over het 'ongenaakbare' Anderlecht. Dat is echter allang niet meer het geval, integendeel zelfs. En de fans hebben één man waar ze al hun pijlen op richten: Wouter Vandenhaute.

Blunderboek

De voorbije dagen werd er op sociale media gretig een groep gedeeld genaamd 'wijwillenwouterbuiten'. Met daarin een tijdlijn waarin de volgens hen foute beslissingen opgelijst worden waardoor Vandenhaute hun ploeg kapot maakt. Van het ontslag van Kompany, over de aanstelling van Mazzu tot de vervanging van Hubert door Hasi.

Allemaal 'Blunders' volgens de supporters. Maar het komt telkens terug tot één zaak: het laten gaan van Kompany nadat die - ondanks de mindere resultaten - een duidelijke speelstijl had geïntroduceerd. Eentje die het DNA van de club vertegenwoordigde.

Dat Vandenhaute een derde plaats en een bekerfinale niet goed genoeg vond om met Kompany door te gaan, dat begrijpen er weinig. Zeker gezien hij nu bij Bayern München zit en in Duitsland overal op handen gedragen wordt. Dat zal Vandenhaute nooit vergeven worden.

Zes trainers, elf technisch directeurs

Hij moest er zelfs even een rol als niet-uitvoerend voorzitter door opnemen, maar dat is al lang verleden tijd. Samen met Olivier Renard heeft hij de touwtjes stevig in handen. Even een kanttekening: het ontslag van Hubert en de aanstelling van Hasi kwamen wel degelijk uit de koker van Renard.

Maar terug naar het kruitvat van heden ten dage. De fans zijn het steeds veranderende beleid beu. Zes trainers en elf technisch directeurs in zeven jaar sinds Marc Coucke de club overnam. Alles wat met het oude regime te maken had, moest vertrekken.

Dat er met Benoît Haegeman en René Peeters weer twee trainers uit de bovenbouw opzij geschoven worden, valt ook niet goed. Niet toevallig twee die er al jaren waren onder Jean Kindermans. Peter Verbeke, nog zo iemand die niet goed ligt bij de supporters, wil Neerpede hervormen naar een modernere versie. Meer datagericht.

Karetsas is nog wat meer olie

Het belooft allemaal niet veel goeds voor de komende weken. Het slechte spel, de grinta van de spelers, de wispelturigheid van het beleid... het steekt enorm bij de aanhang. Zondag komt Genk op bezoek, waar ene Kos Karetsas het mooie weer maakt.

Zijn vertrek wordt ook Vandenhaute aangewreven. Het is nog meer olie op het vuur dat al stevig brandt. Anderlecht zal zondag dus best een stevige prestatie op de mat leggen, want de onrust is groot.

Er werden intussen al honderden berichten gestuurd naar eigenaar Marc Coucke om in te grijpen. Ook die is daar niet ongevoelig voor, maar hij houdt zich al enkele jaren op de achtergrond. Benieuwd of hij zich binnenkort nog eens gaat moeien.