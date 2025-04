Geeft dit de doorslag om de titel? "Bij Club hebben ze die luxe niet"

De Champions' Play-offs werden afgelopen weekend afgetrapt. De top drie gaf meteen thuis met klinkende overwinningen.

KRC Genk, Club Brugge en Union SG hebben hun start in de play-offs alvast niet gemist. Ze maakten alle drie brandhout van hun tegenstander.

Al merkt Hein Vanhaezebrouck toch wel een verschil op tussen de drie toppers en dat zou wel eens het verschil kunnen maken in de titelstrijd.

KRC Genk heeft met Tolu en Oh een moordend spitsenduo in huis. “Eigenlijk heeft niemand betere spitsen dan Genk, hè”, vertelt de analist in Het Nieuwsblad.

“Union komt nog het dichtst in de buurt met Ivanovic en Promise David. Bij Club hebben ze die luxe niet, want zelfs tegen Anderlecht had Nilsson het moeilijk en Jutgla stond dan weer op de flank.”

Al heeft blauwzwart met Vermant wel een gouden wissel in huis. “Hij is altijd gedreven en heeft toch een neus voor goals. Het is geen verrassing dat hij goed gevolgd was op het schot van Vanaken”, besluit Vanhaezebrouck