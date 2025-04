Niet Genk of Union: Marc Degryse ziet één obstakel dat Club Brugge de dubbel kan kosten

Club Brugge is goed gestart aan zijn play-offs. Blauw-zwart won met 2-0 van Anderlecht op de openingsspeeldag, al een geslaagde repetitie voor de bekerfinale.

Club Brugge deed afgelopen weekend wat het moest door met 2-0 van Anderlecht te winnen. Blauw-zwart blijft in het spoor van leider KRC Genk, terwijl ook Union SG druk zet. Marc Degryse was onder de indruk.

"Club Brugge verdient alle lof", opent hij bij Het Laatste Nieuws. "Ze hebben een van hun beste wedstrijden van het seizoen gespeeld. Je voelt aan alles dat de kleedkamer gebrand is op de dubbel."

Maar Degryse ziet één obstakel, en dan heeft hij het niet over Genk of Union. "Hun enige obstakel lijkt me die gekke kalender. De bekerfinale wordt gespeeld tussen speeldag zeven en speeldag acht van de play-offs. Na de bekerfinale moet Club uitgerekend naar… Racing Genk."

"Akkoord, winst op de Heizel kan hen vleugels geven, maar evengoed kan een verloren finale nazinderen een week later op Genk, dat zich enkel en alleen moet concentreren op die play-offs. Ik blijf die kalender niet opportuun vinden", besluit Degryse.

Dit weekend wacht de verplaatsing naar Antwerp, dat wat recht te zetten heeft na 5-1 pandoering tegen Union. Collectief 86 kwam al met een duidelijke boodschap voor de spelers. We kunnen dus wel wat spektakel verwachten...