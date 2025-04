Anderlecht pakt uit met belangrijke contractverlenging: paars-wit countert buitenlandse belangstelling

Anderlecht heeft de sterke ontwikkeling van Moussa N'Diaye (22) beloond met een nieuw contract. De Senegalese verdediger heeft bijgetekend tot 2028, met een optie voor een extra seizoen tot 2029.

Daarnaast krijgt hij een loonsverhoging die beter aansluit bij zijn huidige status binnen de ploeg. N’Diaye heeft zich dit seizoen ontpopt tot een vaste waarde bij paars-wit. De veelzijdige verdediger, die zowel als linksachter als centraal kan spelen, kwam al 31 keer in actie voor Anderlecht. Dat is meer dan het dubbele van zijn speelminuten in de vorige twee seizoenen samen.

De contractverlenging komt er niet alleen als beloning, maar ook als strategische zet. Er is namelijk buitenlandse interesse voor N’Diaye, en Anderlecht wil zich indekken. In december werd hij al gelinkt aan Nottingham Forest, maar ook andere clubs volgen hem op de voet.

N’Diaye speelt sinds de zomer van 2022 bij Anderlecht. Hij werd toen overgenomen van de jeugdopleiding en het B-team van FC Barcelona, waar hij sinds 2020 actief was. De transfer werd toen geregeld door Peter Verbeke en kostte Anderlecht zo’n 500.000 euro.

De verdediger genoot zijn opleiding bij de Aspire Academy in Qatar en heeft ondertussen al meer dan 70 wedstrijden voor Anderlecht op zijn naam staan. Dit seizoen heeft hij zijn waarde bewezen en is hij uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de defensie.

Met een geschatte marktwaarde van 3 miljoen euro blijft N’Diaye ambitieus. Hij ziet zijn toekomst voorlopig in het Lotto Park en wil zich verder ontwikkelen bij Anderlecht.