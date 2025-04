Hein Vanhaezebrouck is heel scherp voor Belgische topclub: "Die trainerswissel trok op niks"

Antwerp besloot een dikke maand geleden om Andrie Ulderink aan te stellen als hoofdcoach, na het ontslag van Jonas De Roeck. Volgens Hein Vanhaezebrouck een volledig foute keuze.

Antwerp is zijn Champions' Play-offs niet begonnen op de gehoopte manier. The Great Old ging met 5-1 de boot in op het veld van Union SG. Na de trainerswissel is er maar weinig verbetering te zien.

Jonas De Roeck werd ontslagen na wisselvallige resultaten, maar Ulderink doet het voorlopig zeker niet beter. Antwerp heeft al vijf wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. Hein Vanhaezebrouck wou er nog wat over kwijt.

"Die wissel trok ook op niks", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ook daar is het een kwestie van kwaliteit. Niet bij de trainer, want ze hádden een trainer met kwaliteiten: Jonas De Roeck. En door hem buiten te gooien zijn de problemen duidelijk niet opgelost."

"Nee, ze missen gewoon kwaliteit in de breedte van de kern. In de winter deden ze nog Ondrejka weg, die heel goeie cijfers kon voorleggen, en je zit ook nog met te veel oude spelers die niet belastbaar zijn en veel blessures hebben, waardoor je met tieners moet spelen", gaat hij verder, voor hij het belang van Toby Alderweireld nog eens in de verf zet.

"Kijk, Alderweireld haalde niet meer zijn niveau van twee jaar geleden, maar soms heb je zelfs genoeg aan een speler met krukken, bij wijze van spreken. Zijn communicatie en organisatie worden nu al enorm gemist", besluit Vanhaezebrouck.