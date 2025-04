Te duur voor Antwerp? Vincent Janssen onthult zijn toekomstplannen

Vincent Janssen is een grootverdiener bij Antwerp met na dit seizoen nog één jaar contract. Zijn toekomst is onzeker, al heeft hij zelf een duidelijke voorkeur.

Antwerp staat een drukke transfermercato te wachten. Er zijn jonge talenten die kunnen en zullen vertrekken, terwijl de club misschien ook afscheid zal willen nemen van wat oudere spelers met een hoger salaris.

Zo is er bijvoorbeeld Toby Alderweireld, die na dit seizoen zal stoppen als prof. Vincent Janssen is ook nog een belangrijk dossier dat klaarligt. Zijn contract loopt nog tot juni 2026.

Er wordt al heel wat gespeculeerd, maar Vincent Janssen gaf nu ook zelf prijs wat zijn wensen zijn. Waar speelt hij volgend seizoen? "Hopelijk nog bij Antwerp", zei hij duidelijk bij MIDMID.

"Ik heb nog één jaar contract, liefst zit ik nog bij Antwerp. Maar de situatie op de club is ingewikkeld", gaat hij verder. Dan gaat het over zijn loon.

"Dat ik te veel verdien? Zo kan je het misschien wel zeggen, ja. Dat klopt. Het is ook wel niet dat we er veel over gepraat hebben voor de play-offs. Maar het gesprek zal er wel komen."

Janssen is duidelijk nog gelukkig bij The Great Old. "Ik ben gewoon heel blij nu. Als je iets heel moois hebt is het moeilijk om dat op te geven", besluit hij.