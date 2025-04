Clubicoon helpt Zulte Waregem zich voor te bereiden op cruciaal duel met RWDM en geeft waardevolle tips aan spelers en supporters

Vrijdagavond wacht voor Zulte Waregem op de slotspeeldag van de Challenger Pro League een rechtstreeks duel voor de titel en promotie met RWDM. Timothy Derijck, voormalig centrale verdediger van Essevee, geeft de ploeg uit Waregem alvast wat goede raad mee.

Twee jaar geleden ging het helemaal mis voor Zulte Waregem. Op de laatste speeldag verloor de ploeg thuis van Cercle Brugge en zakte het naar de Challenger Pro League.

Timothy Derijck, voormalig verdediger van Zulte Waregem, herkent in de Gazet van Antwerpen de situatie waarin Essevee zich nu bevindt. “Het stadion zat toen vol en er stond veel druk op de spelers. Toen verloren we en degradeerden we. Vrijdag is het opnieuw alles of niets.”

"De stress wordt er dus alleen maar groter op, en het zal deze vrijdag zeker niet makkelijk worden. Je moet vooral proberen om de twijfels te bannen, maar spanning is soms een raar beestje."

Een goede voorbereiding is dan ook zeer belangrijk, volgens Derijck. "Het is soms beter om even de rust binnen het gezin op te zoeken of als team even te ontspannen. Die spanning komt er toch."

Hoe dan ook wordt RWDM geen gemakkelijke tegenstander, zegt Derijck. “Essevee heeft heel wat jonge spelers die dit nooit eerder meemaakten. Daarom zullen de ervaren spelers de jongeren moeten meenemen in het verhaal. En let toch ook maar op de tactische kwaliteiten van Yannick Ferrera, die overal al succesvol was."

Duidelijke boodschap voor de fans van Essevee

Tot slot heeft Derijck nog een boodschap voor de fans van Essevee. “Blijf 90 minuten achter de ploeg staan, ook als we een goal tegen krijgen. Zelfs in een uitzichtloze situatie moet je er altijd blijven in geloven, want het zal vrijdag echt op details beslist worden.”