Ex-compagnon raadde Vandenhaute af om naar Anderlecht te gaan: "Er zijn harde woorden gevallen"

In Radio Radzinski blikt Peter Smeets terug op zijn jaren bij Anderlecht, waar hij via het Purple Talents-project jonge spelers als Lukaku en Tielemans begeleidde. "Ik begon er aan 850 euro bruto per maand, maar kreeg van Van Holsbeeck de belofte dat ik later mijn loon zelf mocht bepalen."

Smeets was de man die jarenlang jongens als Romelu Lukaku, Leander Dendoncker en Youri Tielemans begeleidde. Zijn overstap van het onderwijs naar het voetbal vergde opofferingen. “Toen een meeting in Londen werd uitgesteld, had ik geen geld voor een extra hotelnacht. Ik sliep in mijn auto onder een brug.”

Smeets botste in het begin op weerstand bij het bestuur. “Ik wilde jeugdspelers dichter bij huis laten trainen en school volgen, in plaats van uren onderweg te zijn. Dat was de kiem van Purple Talents.”

Uiteindelijk kreeg hij steun van Kindermans, Vercauteren én een jonge Romelu Lukaku. “Die jongen trapte op zijn veertiende alles kapot. Hij was de meest complete atleet die ik ooit begeleidde.”

Na zijn vertrek in 2013 richtte Smeets samen met Wouter Vandenhaute Let’s Play op, een bureau voor 360°-begeleiding van sporters. "Vandenhaute was voor mij met zijn helikopterzicht de ideale man om bij Let’s Play bovenaan de piramide te staan."

Maar toen Vandenhaute alsnog naar Anderlecht trok, viel alles uit elkaar. "Ik heb dus gevloekt toen hij wegging en hem die stap ook afgeraden, want een voetbalclub leiden is niet hetzelfde als een bedrijf. Er zijn toen harde woorden gevallen, maar dat is ondertussen ook weeral een hele tijd geleden."