"Laat dat een les zijn": Nicky Hayen maakt stevig statement voor dit weekend

Nog zeven wedstrijden zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. Voorlopig deed Club Brugge de beste zaak en dat willen ze ook zo houden tegen KAA Gent.

Nicky Hayen deed vorige week met Club Brugge een heel goede zaak in de play-offs, door in het eigen Jan Breydelstadion op de valreep nog te winnen van KRC Genk.

De strafschop van De Cuyper is ongetwijfeld een kantelpunt in het hele verhaal. “Dat denk ik wel ja. Eén of vier punten verschil met Genk: dat is een wereld van verschil”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Dat de overwinning van blauwzwart voor nervositeit zorgt in Genk, dat wil de trainer van Club dan weer niet gezegd hebben. “Ik blijf het zeggen: de marges in deze play-offs zijn zo klein. De komende weken zal de rangschikking wellicht meermaals veranderen.”

Daarvoor is het wel wachten op de onderlinge duels tussen de ploegen in de top drie iedere keer, want die lijken er echt wel bovenuit te steken.

Hayen predikt rust, zoals de voorbije weken, misschien zelfs zoals het hele seizoen al. “Of er extra druk zal komen? Dat denk ik niet. Bij Club Brugge moet je het hele jaar door winnen, niet alleen tijdens de play-offs. Dat is eigen aan het huis. In dat opzicht verandert er niet veel voor ons.”

De druk blijft altijd aanwezig, want iedereen speelt tegen Club Brugge zijn match van het jaar. Dat is ook voor KAA Gent niet anders zondag.

“In de competitie hebben wij hen twee keer gedomineerd, maar zij pakken wél 4 op 6 tegen ons. Laat dat een les zijn. We zullen de strijd opnieuw moeten aangaan, maar dan vooral op onze manier”, vertelt hij nog over het duel van dit weekend.