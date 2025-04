Timmy Simons geeft tekst en uitleg waarom Amando Lapage nog niet speelde in de play-offs

Amando Lapage ruilde Anderlecht in voor Westerlo. De ex-speler van paarswit was op zoek naar speeltijd op het hoogste niveau.

Bij RSC Anderlecht kreeg Amando Lapage nauwelijks kansen in het eerste elftal, waardoor hij tijdens de wintermercato koos voor een nieuwe uitdaging in Westerlo.

De zoektocht naar speelminuten was de grote beweegreden voor de transfer, maar in de play-offs kwam Lapage nog niet in actie voor Westerlo.

Timmy Simons liet in een interview met Gazet van Antwerpen weten dat we de 20-jarige kleinzoon van Paul Van Himst zeker nog mogen verwachten.

“Omdat ik hem met het oog op volgend seizoen aan het werk wil zien. Op training presteert hij sterk”, laat Simons meteen weten. Maar waarom speelt hij dan niet?

“Voor verdedigers en doelmannen is is het iets moeilijker om minuten te maken. Ze worden niet zo vaak gewisseld. En de concurrenten op de positie van Amando doen het goed”, besluit de trainer.