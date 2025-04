Genks goudhaantje Konstantinos Karetsas droomt luidop en onthult: "Dat leeft heel fel in de kleedkamer"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk strijdt nog volop voor zijn vijfde landstitel in België. Konstantinos Karetsas droomt al luidop van de Champions League.

KRC Genk zal nog enkele weken alles op alles zetten om een nieuwe landstitel te veroveren. De Limburgers staan al een heel seizoen op kop, maar het zal ongetwijfeld nog bijzonder spannend worden.

Na de nederlaag tegen Club Brugge is er nu toch iets meer druk bij Racing Genk: het verschil bedraagt nog maar één punt. De motivatie is echter groot bij de spelers.

Kampioen spelen betekent uiteraard ook een ticket voor de Champions League volgend seizoen. "Een droom", zegt Konstantinos Karetsas bij Het Laatste Nieuws.

"Dat leeft heel fel in de kleedkamer. De Champions League is top, hé. Het is een privilege als je dat mag spelen", gaat hij verder.

"Stel je voor: voetballen in het Bernabeu. Dat zou toch zot zijn, hé. Hopelijk mag ik het op een dag doen. We gaan alles doen om kampioen te spelen", besluit Karetsas, die al luidop droomt van een nieuwe titel.