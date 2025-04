Hoe Romelu Lukaku zijn enorme waardering voor Hans Vanaken uitsprak: "Wauw, wat is dit?"

Hans Vanaken speelt vanavond zijn 500ste wedstrijd voor Club Brugge, een mijlpaal die niet onopgemerkt voorbijgaat. Bijna 10 jaar is hij al de motor op het Brugse middenveld, en dat levert hem lof op - niet alleen in België, maar ook bij de absolute top. Lukaku is daar een sprekend voorbeeld van.

Vincent Mannaert, sportief directeur bij de voetbalbond, vertelde onlangs een veelzeggende anekdote over Lukaku’s bewondering voor Vanaken. Tijdens een gesprek met de spits in Napels kwam de Brugse spelmaker ter sprake. “‘Wat een goeie voetballer is dat toch,’ zei Romelu zonder aarzelen", aldus Mannaert in HLN. Het respect van Lukaku begon al bij de eerste interlands van Vanaken. “In de gouden generatie was er aanvankelijk wat twijfel: ‘Hans Vanaken, zal dat genoeg zijn?’ Maar na tien minuten positiespel op training keek Lukaku naar Jan Vertonghen en zei: ‘Potverdikke, die kan goed shotten.’ Ze begrepen meteen dat Hans op topniveau thuishoort.” Volgens Mannaert wordt vaak onderschat hoe graag de Belgische toppers met Vanaken spelen. “Vraag het aan wie je wil: Vanaken wordt overal gezien als een fantastische voetballer. Thomas Meunier, toen bij PSG, zei ooit op de vraag wie het hoogste niveau nog aankon: ‘Hans Vanaken’. Dat zegt genoeg.” Vanaken heeft dan ook een indrukwekkend palmares. Zes landstitels, vier Supercups, een Beker van België, drie Gouden Schoenen, tweemaal Profvoetballer van het Jaar én 50 Champions League-wedstrijden met tien goals. Sinds de oprichting van de Pro League in 1974 deed niemand beter. Op zijn 500ste match wordt Vanaken door vriend en vijand geprezen voor zijn inzicht, elegantie en constante meerwaarde. In de woorden van Lukaku: “Wauw, wat is dit?” – een uitspraak die intussen symbool staat voor het respect dat Vanaken geniet op het hoogste niveau.