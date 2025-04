KRC Genk-coach Thorsten Fink verliest kalmte en haalt fors uit naar Union SG

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG kwam zondagnamiddag winnen op het veld van Racing Genk. Bij alles wat blauw-wit was zat enorm veel frustratie vanwege de manier waarop Union voor de dag kwam.

Het doel van Union was vanaf minuut één duidelijk: ervoor zorgen dat KRC Genk zo weinig mogelijk kon voetballen. Het plan van Sébastien Pocognoli werkte.

Mede omdat scheidsrechter Jasper Vergoote mee ging in het spelletje van de Unionisten, maar ook omdat het bij de Limburgers zelf wat te weinig was. De bezoekers kwamen op voorsprong na een zéér discutabele strafschop.

"Voor mij was het geen penalty, zeker niet. Misschien ben ik fout, want ik heb niet altijd gelijk. Maar naar mijn mening was het er echt geen", vertelde Genk-coach Thorsten Fink na afloop.

"Machida ging ook een keer op voet van Tolu staan, daar kan je dan ook strafschop voor fluiten", ging hij verder. "Maar goed, het doet er niet toe, wij waren niet de betere ploeg. Het was een verdiende overwinning voor hen."

Maar Fink had het laatste woord nog niet gezegd over zijn tegenstander. Union maakte zich zeker niet populair met de manier waarop gevoetbald werd en nog minder met enkele specifieke fases. Zo wierp iemand van de bank van Union plots een bal op het veld, om een actie van Genk af te breken. Puur anti-voetbal.

"'Fairness' is ook heel belangrijk in sport. Tot nu toe ben ik nooit boos geweest op een andere ploeg, of verdrietig. Ik ben normaal een stille coach, maar tegen deze ploeg verlies ik telkens weer mijn kalmte", zei Fink.

"Ik ben niet heel blij met het gedrag van Union om eerlijk te zijn. Dat is waarom ik teleurgesteld ben nu. We spelen nog eens tegen hen, we zullen wel zien wat er dan gebeurt...", besluit de Duitse coach.