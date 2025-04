Union-coach Sébastien Pocognoli reageert zeer duidelijk op smerig incident tegen Genk en discussieert met Fink: "Die mannen waren echt aan het koken na de wedstrijd"

Opvallend beeld tijdens KRC Genk-Union. Iemand van de bank van de bezoekers gooide plots een bal op het veld, om een actie van Genk af te breken. Sébastien Pocognoli veroordeelt het gedrag.

KRC Genk had net de aansluitingstreffer gescoord tegen Union SG en wou nog een minuut of 2 alles naar voren gooien. Bij een 1-2 stand werd een pass gegeven aan El Ouahdi, maar plots gooide iemand van de bank van Union een bal op het veld.

Onsportief gedrag dat geen enkele voetballiefhebber wil zien. Dat dit gebeurde nadat Union al een volledige wedstrijd het spel zoveel mogelijk stil probeerde te leggen maakte het er niet beter op.

"Dat was niet mooi", zei coach Sébastien Pocognoli na afloop. "Dat moet eerlijk gezegd worden. We hebben er al over gesproken in de kleedkamer, het was niet gepland. We zijn een ploeg die al het hele jaar op en naast het veld een goede attitude toont", vindt hij.

"Dit was zeker niet goed. Eerst ben ik mijn excuses gaan aanbieden bij de scheidsrechters. Want die mannen waren echt aan het koken na de wedstrijd", ging hij verder. Naar eigen zeggen weet hij nog niet wie het was.

"De man die het gedaan heeft weet nu ook dat dit niet meer mag gebeuren. Ik denk dat het iemand van de staf was, maar ik heb de beelden nog niet gezien. Of misschien was het een speler. Ik moet er nog over praten, die tijd heb ik toch niet gehad. In de bus zal ik het wel weten", besluit Pocognoli, die na de persconferentie nog in discussie ging met zijn collega.

"Jullie zijn onfair", beet Fink Pocognoli toe. De onvrede bij Genk over de manier waarop Union zich presenteerde was dus nog niet gaan liggen. Pocognoli kon dat verwijt van Fink niet accepteren. "We are real, wij zijn echt", antwoordde Pocognoli, met nog wat gebaren erbij. "Jullie gooien een bal op het veld", zei Fink nog, waarna Pocognoli zich omdraaide en wegstapte.