'Anderlecht heeft eerste zomertransfer zo goed als beet: spits legt dinsdag medische tests af'

Anderlecht heeft zijn eerste zomertransfer zo goed als beet. Mihajlo Cvetkovic zal binnenkort de eerste zomerse versterking van paars-wit worden, meldt Sacha Tavolieri. De club heeft snel werk geleverd.

Cvetkovic is een 18-jarige spits, die momenteel bij het Servische Cukaricki speelt. Hij wordt gezien als een groot Servisch talent. Een dikke maand geleden maakte hij zelfs zijn debuut bij de nationale ploeg.

Bij Cukaricki, dat vorig seizoen nog tegenstander van KRC Genk was in de Conference League, speelde hij dit seizoen 26 competitiewedstrijden waarin hij zeven doelpunten scoorde. Goed voor een goal om de 192 minuten.

Volgens Sacha Tavolieri zal Cvetkovic op dinsdag zijn medische tests afleggen bij Anderlecht, om de deal compleet te maken. Hij verwacht bovendien dat de Brusselaars zijn komst binnen enkele dagen ook officieel maken.

Hij zou bij Anderlecht een contract van vier jaar tekenen, met optie op een extra jaar. Paars-wit zal drie miljoen euro betalen voor de spits, die door Transfermarkt op 6 miljoen euro wordt geschat.

