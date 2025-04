Besnik Hasi rekent op twee jongens om het verschil te maken de komende matchen, volksopstand loert om de hoek in Anderlecht

Anderlecht doet er beter aan om te winnen tegen KAA Gent morgen, want de onrust bij de supporters begint een kookpunt te bereiken. Op sociale media gaat er al een petitie rond om Wouter Vandenhaute buiten te krijgen en een nederlaag tegen de Buffalo's zou de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn.

Besnik Hasi kan zijn voorzitter wat respijt geven door zijn ploeg met vloeiend voetbal te laten winnen tegen Gent, maar gaan we op drie dagen tijd een heel ander Anderlecht zien? Ook Hasi twijfelt daaraan. "Ik begrijp de onrust bij de supporters", zuchtte de Kosovaar.

"Wij kunnen dat veranderen door beter spel en betere resultaten voor te leggen. Maar heel veel jongens kampen met blessures of komen terug uit blessure. Dan is het moeilijk om automatismen op te bouwen. En ja, ik heb ook veel jongens die met vorm of vertrouwen kampen. Ik ben wel overtuigd dat we veel, veel beter kunnen."

Thorgan krijgt vrijheid, maar dan moet hij wel het verschil maken

Eén van de spelers in die laatste categorie is Thorgan Hazard, die zondag toch in een kwartiertje tijd glimpen liet zien van zijn oude niveau. "Ik heb vorige week een goed gesprek gehad met Thorgan. Hij moest zijn spelplezier terugvinden. Dat zag ik vorige week op training toch al terug en nu ook in dat kwartiertje waarin hij de zaken probeerde te forceren."

"Ik weet hoeveel kwaliteit hij heeft. Hij heeft hard gewerkt om terug te keren. Maar zijn vertrouwen staat niet op het hoogste punt. Als één van die twee schoten was binnengegaan, had dat al heel wat geholpen. Of ik hem evenveel vrijheid wil geven als hij zelf wil? (denkt even na) Ze hebben genoeg vrijheid, maar dan moeten ze wel het verschil maken."

Angulo? Ik heb mijn redenen

En nog een jongen waar hij op rekent, meer dan elke coach voor hem: Nilson Angulo. Die speelde onder Hasi quasi altijd. "Waarom ik hem altijd zet? Ik heb mijn redenen. Deze winter zijn hier twee jongens vertrokken met snelheid en acties (Amuzu en Dreyer). Angulo heeft dat ook, maar het is nog een jonge gast die fouten maakt."

"Huerta is net aangekomen, Edozie was zondag op na 60 minuten... Dan zoek je alternatieven. Zijn beslissingen zijn wel nog niet altijd de juiste. Maar hou er ook rekening mee dat hij hiervoor af en toe eens 15 minuten speelde en nu volledige wedstrijden afwerkt. Dat is anders, nu moet hij rendement halen. Hij moet in volledige wedstrijden het verschil kunnen maken."