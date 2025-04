Hein Vanhaezebrouck neemt het op voor Belgische topcub na "overdreven reacties"

Union SG maakte zich niet bepaald populair afgelopen weekend op bezoek bij Racing Genk. De Brusselaars kwamen niet om te voetballen, maar daar is volgens Hein Vanhaezebrouck weinig mis mee.

De intenties van Union SG werden snel duidelijk op het veld van Racing Genk: de thuisploeg zo weinig mogelijk laten voetballen. Er werden bijzonder veel fouten gemaakt, waardoor het spel steeds stil lag.

Het plan werkte, want Union won met 1-2, maar in Genk waren ze allesbehalve gelukkig met hoe Union voor de dag kwam. Hein Vanhaezebrouck vond op zijn beurt dat er maar weinig verkeerd aan was.

"Ik ga niet mee in het verhaal dat Union fout na fout na fout gemaakt heeft", zei hij bij Het Nieuwsblad. "Ja, het heeft overtredingen gemaakt, maar niet meer dan in andere matchen. Ik vind die reacties dan ook overdreven."

"Nu gaat men Union plots bestempelen als een ploeg die niet laat voetballen en fouten maakt, maar dat is nu eenmaal part of their game", gaat Vanhaezebrouck verder, die van mening is dat Union niet over de limiet ging.

"Oké, een tweede bal op het veld gooien is absoluut not done en is hele slechte reclame voor die ploeg, maar voor het overige werd er bij Genk veel heisa gemaakt over de aanpak van Union, terwijl zij gewoon scherp en agressief waren zonder over de limiet te gaan."