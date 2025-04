Analist spaart de harde woorden niet over Union, maar trekt ook vergelijking: "Zonder die actie van Leoni had Antwerp bekerfinale gespeeld"

Na alle commotie in Genk-Union heeft iedereen wel zijn mening, maar wat er bovenuit steekt is dat de Brusselaars hun 'gunfactor' zijn kwijtgeraakt. Bij Patrick Goots was dat blijkbaar al een tijdje het geval.

Goots steekt zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken. In Gazet van Antwerpen reageert hij scherp op het incident met Vic Chambaere, de reservedoelman van Union die in het slot van Genk-Union een bal op het veld gooide. “’t Is het laagste van het laagste, natuurlijk”, klinkt het onomwonden.

Goots begrijpt dat de commotie groot is. “Iedereen roept dat hij zwaar moet gestraft worden. En ja, het hoort niet bij voetbal, maar laten we wel eerlijk zijn: iemand onderuit halen of een been breken hoort er ook niet bij. Daar volgt dan ook gewoon een rode kaart en een schorsing. Dit incident moet op dezelfde manier aangepakt worden.”

De ex-spits wijst ook naar een gelijkaardige situatie met Antwerp in de beker tegen Anderlecht. “Toen haalden Odoi en Leoni vuile truken boven. Als dat niet was gebeurd, stond Antwerp nu waarschijnlijk in de finale. De voetbalbond moet optreden, maar zulke zaken zijn helaas van alle tijden.”

Goots vindt bovendien dat Union allang niet meer kan rekenen op zijn sympathie. “Die waren ze al kwijt sinds de tijd van Felice Mazzu”, stelt hij. Hij stoort zich onder meer aan het gedrag van bepaalde spelers. “Ze spelen naar hun kwaliteiten, maar er zitten irritante types tussen. Iemand als Moris kan fenomenaal tijdrekken.”

De vraag rijst of de gunfactor voor Union, die de voorbije jaren wél groot was, nu zal afnemen door het incident. Volgens Goots is het antwoord simpel: “Misschien lukt het nu wél, maar het zou alleszins niet de schoonste manier zijn om kampioen te worden.”